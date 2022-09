Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație in care au fost implicați cinci tineri a avut loc, luni dimineața, pe un drum județean din Vaslui. Cinci tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 25 de ani, au plonjat cu mașina in albia unui rau. Unul dintre aceștia este in stare foarte grava, cu șanse minime de supraviețuire.…

- Un microbuz plin cu romani s-a rasturnat, pe o șosea din Germania, dupa ce a fost izbit de un taxi condus de un șofer drogat. Zece dintre persoanele aflate in microbuz au fost ranite, iar doua dintre victime sunt in stare grava. Accidentul a avut loc pe A4, intre Duren și Langerwehe. Un șofer de […]…

- Steagul roșu a fost arborat luni dimineața pe litoral, din cauza pericolului de inec. Bate vantul, iar curenții sunt foarte puternici, avertizeaza salvamarii. Un tanar de 23 de ani care a intrat in mare a fost resuscitat de un achipaj SMURD. Din pacate, turiștii nu țin cont de avertizari și intra in…

- Sistemul lansator de rachete multiple MARS II donat de Germania a ajuns in Ucraina. Anunțul a fost facut de ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov. Intr-un mesaj in care a salutat venirea in Ucraina a celui de-al treilea frate din familia „Long Hand” (o aparenta referința la celelalte lansatoare…

- Presedintele Consiliului Judetean Harghita Borboly Csaba sustine ca exista o mafie a ursilor, sustinuta cu fonduri si resurse, dupa ce un urs a atacat un tanar de 19 ani, intr-un sat din judet. ”Suprapopularea in cazul ursului brun carpatin nu este o poveste! Cine nu crede sa vina in judetul Harghita…

- Germania va inceta orice achizitie de carbune rusesc la data de 1 august, urmand ca achizitiile de petrol rusesc sa inceteze la data de 31 decembrie, o schimbare majora a surselor din care se aprovizioneaza cu energie prima economie europeana, a anunțat, miercuri, secretarul de stat in Ministerul german…

- Ambasadorul Canadei in Ucraina a fost convocat la Kiev, dupa returnarea „inacceptabila” de catre Canada in Germania a turbinelor pentru gazoductul rus Nord Stream 1, a anuntat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, noteaza AFP. „Ministerul de Externe a fost nevoit sa il convoace pe trimisul Canadei…

- BioNTech, partenera din Germania a Pfizer pentru vaccinurile impotriva Covid-19, a anuntat ca cele doua companii vor incepe in a doua jumatate a anului testarea pe oameni a unui vaccin de generatie urmatoare care protejeaza impotriva unei game largi de coronavirusuri, transmite Reuters. Lucrarile lor…