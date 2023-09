Show-ul America's Got Talent a fost castigat de un roman, Adrian Stoica, pasionat de dresaj canin. In finala ediției din acest an al show-ului America's Got Talent, care a avut loc miercuri seara (27 septembrie) in SUA, Adrian Stoica (44 de ani) și partenerul sau de scena, catelusul rasa Border Collie pe nume Hurricane, au castigat trofeul competitiei si un cec in valoare de 1.000.000 de dolari.