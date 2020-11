VIDEO Un oraș din Japonia foloșește lupi roboți pentru a speria urșii Oficialii unui oraș din Japonia spun ca de când au fost montați lupii roboți nu au mai fost raportate întâlniri cu urșii în mediul rural, relateaza Reuters.

Orașul Takikawa de pe insula Hokkaido a cumparat și montat roboții dupa ce urșii au început sa hoinareasca din ce în ce mai des în zona în septembrie. Oficialii au spus ca de la montarea lor nu au mai fost întâlniri nedorite.

Au fost zeci de atacuri pâna acum în 2020, doua dintre ele au fost fatale, ceea ce a facut ca guvernul se se întruneasca de urgența… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

