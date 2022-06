VIDEO / Un bărbat a amenințat bucureștenii cu cuțitul, în plină stradă Un barbat care amenința oamenii in plina strada cu cuțitul a fost reținut de polițiștii de la secția 9. Ca sa il poata reține, oamenii legii au facut uz de arma. „Intervenție in forța a polițiștilor de ordine publica din cadrul Secției 9 Poliție, in cazul unui barbat care amenința mai mulți cetațeni cu cuțitul. […] The post VIDEO / Un barbat a amenințat bucureștenii cu cuțitul, in plina strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

