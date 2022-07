Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile spun ca un avion Antonov deținut de o comapanie ucraineana s-a prabușit in apropiere de orașul Kavala, in nordul Greciei, transmite presa locala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un elicopter cu pilot roman s-a prabușit in Grecia. Participa la o misiune de stingere a incendiilor. Pilotul, gasit in viața Un elicopter cu pilot roman, care lua parte la stingerea unui incendiu de vegetație s-a prabușit in mare, in Grecia. Acesta a fost gasit in viața. Elicopterul s-a prabușit in…

- Un elicopter pilotat de un roman s-a prabusit in Grecia, in timpul unei misiuni de stingere a incendiilor. Potrivit presei elene, la bord se aflau 4 persoane, iar un membru al echipajului a fost salvat. Este vorba chiar despre pilotul roman. Barbatul salvat este un pilot roman, scrie presa greaca, care…

- Un avion militar rus s-a prabusit marti, in regiunea rusa Rostov, in apropiere de frontiera cu Ucraina, iar pilotul a murit, anunta serviciul de presa al Districtului Militar rus de Sud, relateaza AFP.

- ​Cinci persoane au murit dupa ce un elicopter s-a prabușit in Italia, a declarat sambata un guvernator regional, iar doi pasageri erau inca dați disparuți la doua zile dupa ce aeronava a disparut de pe radar, relateaza Reuters. Eugenio Giani, guvernatorul regiunii Toscana, a scris pe Facebook ca elicopterul…

- Doua avioane militare au fost vazute de locuitorii din Drobeta Trunu Severin, miercuri seara, survoland orasul la altitudine mica, inainte de a se inalta pentru a intercepta o alta aeronava. Evenimentul a avut loc in jurul orei 19. Surse militare au precizat pentru Adevarul ca a fost vorba de o aeronava…

- In prima saptamana a lunii mai, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va propun un regal poetic in limbi straine, inchinat patronului spiritual al instituției de cultura. Joi, 5 mai 2022, la ora 17.00, pe pagina de Facebook a bibliotecii, veți putea urmari un moment cultural…

- Paza de coasta din Grecia a anuntat marti ca a arestat un petrolier rusesc in largul insulei Evia, in cadrul sanctiunilor aplicate Rusiei de Uniunea Europeana, transmite Reuters. Luna aceasta, ca reactie la invazia rusa in Ucraina, UE a interzis accesul navelor rusesti in porturile europene, cu cateva…