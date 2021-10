VIDEO: Un avion românesc s-a prăbuşit lângă Milano: 8 morți Un avion romanesc s-a prabusit, duminica, langa Milano, potrivit Rai 1.it. Șapte persoane și pilotul au murit, dupa ce inițial au fost raportate 6 decese. Printre pasageri se afla un cetațean francez, un copil și probabil cetațeni romani, iar pilotul era de origine germana. INFO – #Italie : Un avion s’est ecrase sur un immeuble de bureaux vide a #Milan ( @6w_es ). #Milano #MilanoCrash pic.twitter.com/n37xeEobXs — FranceNews24 (@FranceNews24) October 3, 2021 Avionul inmatriculat cu numere romanesti ar fi intrat intr-o cladire, langa stația de metrou San Donato. #Milano , #aereo precipitato. Prosegue… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

