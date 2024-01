Stiri pe aceeasi tema

- Un cantareț rus a fost reținut pentru ca a aparut in timpul unui concert purtand doar o șoseta pe penis, la cateva saptamani dupa ce un rapper a fost inchis pentru ca a facut același lucru la o petrecere de la Moscova care a provocat un scandal național, scrie The Guardian.

- Un tribunal din Moscova a plasat in arest preventiv un cetatean american arestat la inceputul lunii ianuarie sub acuzatia de detinere de droguri, a anuntat marti justitia rusa, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Intr-o decizie luata pe 6 ianuarie, tribunalul Ostankinski din Moscova a hotarat…

- Evgheni Fomichev, seful unei companii care produce sisteme de navigatie pentru programul spatial rus, a fost arestat la Moscova si acuzat de frauda majora, au informat vineri agentiile de presa de stat, relateaza Agerpres.

- Fostul puscas marin american Paul Whelan, care a fost condamnat pentru spionaj in Rusia, a declarat ca se simte abandonat de Statele Unite, care nu au venit cu propuneri suficient de acceptabile pentru ca rusii sa accepte un schimb de detinuti, relateaza BBC, potrivit Reuters.Paul Whelan, care neaga…

- In timp ce patronul in varsta de 73 de ani a fost arestat preventiv, familia lui Beatrice o plange pe tanara insarcinata, care a fost ucisa de barbatul gelos. Locul unde a fost ucisa femeia este plin de flori și lumanari aduse de cei care au cunoscut-o, dar și de oameni simpli, șocați de felul in care…

- Rusia a formulat noi acuzatii penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul, care executa deja o pedeapsa in inchisoare, in timp ce Moscova isi intensifica represiunea impotriva tuturor vocilor disidente pe masura ce se apropie alegerile prezidentiale, unde cel mai probabil Vladimir…

