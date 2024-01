Transportatorii și fermierii, care merg in coloana cu TIR-uri și camioane, au spart barajul Poliției pe Centura București, la Chiajna. Vor sa ajunga la Guvern, pentru a protesta fața de prețul carburanților, scumpirile polițelor RCA și taxele de drum. Jandarmii au ridicat garduri de protecție in fața Guvernului, unde sunt așteptați sute de transportatori și […] The post VIDEO. Transportatorii au forțat intrarea in București. Au trecut de barajul poliției și vor sa ajunga la Guvern appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .