Traficul rutier a fost dat peste cap, miercuri dupa-amiaza, pe A4 Agigea – Ovidiu, in urma unui accident in care au fost implicate trei TIR-uri. Centrul Infotrafic al Poliției Romane a anunțat ca, in județul Constanța, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, la km 18+700, circulația este restricționata pe prima banda, pe sensul catre Ovidiu, […]