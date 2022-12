Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat in jurul varstei de 20 de ani a fost arestat sub suspiciunea comiterii unui act de agresiune dupa ce ar fi aruncat un ou spre regele Charles al III-lea, marti, in timpul unei plimbari a suveranului Marii Britanii, a raportat PA Media, citand Politia locala. Fii la curent cu…

- Selectionatele Tarii Galilor si Angliei sunt la egalitate, 0-0, la pauza meciului care are loc marti seara, pe Ahmad Bin Ali Stadium din Ar-Rayyan, in Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Parintele Calistrat a avut o prima reacție in cazul femeilor pe care le-a lovit. Poliția și Arhiepiscopia Iași au deschis anchete dupa ce in presa au aparut imagini cu preotul care lovește doua femei. Pe una din ele a lovit-o atat de tare incat a cazut din picioare, insa fața luminata spune ca nu…

- Politia antiterorista britanica a inceput o ancheta cu privire la atacul cu bombe incendiare comis duminica impotriva unui centru de primire a migrantilor la Dover, in sudul Angliei, transmit AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Individul suspectat ca l-a agresat in mod violent pe sotul lui Nancy Pelosi, lidera democratilor din Camera Reprezentantilor, la domiciliul celor doi, a fost inculpat pentru tentativa de rapire si agresiune, a anuntat luni Departamentul Justitiei al SUA, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Premierul britanic efemer in exercitiu Liz Truss i-a urat succes, marti, succesorului sau Rishi Sunak, inainte de a pleca de la numarul 10, pe Downing Street, dupa 49 de zile de mandat, pentru a-si prezenta demisia regelui Charles al III-lea, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Nationala de rugby a Angliei, vicecampioana mondiala, va infrunta Irlanda pe 19 august la Dublin, ca parte a pregatirii pentru Cupa Mondiala din 2023, care va avea loc in Franta din 8 septembrie 2023, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…