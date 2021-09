Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a lansat un apel marti la un ajutor suplimentar de 193 de milioane de dolari pentru milioane de afgani, ceea ce ridica la 606 milioane de dolari intreaga cerere de sprijin pana la finalul anului pentru aceasta tara ravasita de razboi, relateaza AFP. Odata cu…

- Talibanii au afirmat duminica ca au castigat teren in Valea Panjshir, ultimul mare bastion al rezistentei armate din Afganistan. Noii lideri ai Afganistanului au patruns 25 de kilometri in interiorul vaii, lunga de 115 km, controlata de trupele lui Ahmad Massoud si al fostului vice-presedinte…

- Lupte grele erau semnalate in Valea Panjshir intre talibani și combatanții din Frontul Național de Rezistența. Militanții susțin ca au cucerit zona insa luptatorii din rezistența resping declarația și spun ca este "propaganda talibana".

- Un influencer in varsta de 25 de ani a reusit sa stranga printr-o campanie pe platforma gofundme peste 7 milioane de dolari pentru evacuarea afganilor. Tommy Marcus, care locuiește in New York și are pe Instagram contul Quentin Quarantino cu peste 830.000 de urmaritori, a lansat la 17 august campania…

- Talibanii au dat sambata un termen de o saptamana functionarilor fostului guvern de la Kabul sa predea toate armele si bunurile publice, decizie menita sa consolideze noua administratie a islamistilor cu cateva zile inaintea retragerii complete a trupelor internationale.

- "Sute de mujahedini ai emiratului islamic se indreapta spre provincia Panjshir pentru a prelua acolo controlul, dupa ce responsabili locali au refuzat sa o predea in mod pasnic", au anuntat talibanii pe contul lor de Twitter in araba.Talibanii au intrat pe 15 august in capitala Kabul fara a intampina…

- Forțele care se opun talibanilor în nordul Afganistanului spun ca au ocupat trei districte din apropierea vaii Panjshir unde s-au adunat ce a mai ramas din forțele guvernamentale și alte grupuri milițienești, relateaza Reuters. Ministrul apararii, generalul Bismillah Mohammadi, care a promis…

- Ministrul rus de externe rus, Serghei Lavrov, a lansat joi un apel la demararea de negocieri in vederea formarii unui 'guvern reprezentativ ' in Afganistan, pe fondul informatiilor ca fostul vicepresedinte afgan Amrullah Saleh si fiul defunctului comandant Massoud organizeaza o rezistenta…