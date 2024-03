Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au indemnat Ucraina sa inceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ruse, avertizand ca atacurile cu drone risca sa provoace represalii si cresterea pretului petrolului la nivel global, a dezvaluit vineri Financial Times, citand persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.

- Ucraina va construi 2.000 de kilometri de fortificații, a anunțat luni președintele Volodimir Zelenski pe canalul sau de Telegram, in urma unei intalniri avute cu șefii armatei și ai mai multor ministere, informeaza Kyiv Independent.

- In ziua de 20 februarie, Comisia a anunțat un ajutor umanitar inițial in valoare de 83 de milioane EUR pentru a sprijini persoanele afectate de razboiul Rusiei impotriva Ucrainei in 2024. Atacurile indreptate intenționat de catre Rusia asupra infrastructurii energetice și civile esențiale a Ucrainei,…

- Ministerul Apararii Naționale este in alerta, in cursul nopții de 9/10 februarie, forțele ruse au executat atacuri cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Ismail și Reni, in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania. Ministerul Apararii Naționale a monitorizat situația in zona…

- Razboi in Ucraina, ziua 709. Șeful serviciilor de informații militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a amenințat ca va "multiplica” atacurile asupra infrastructurilor de pe teritoriul rusesc, considerand ca este "util” ca rușii sa "vada in sfarșit reali

- Autoritatile ucrainene au declansat alertele aeriene pentru intreaga tara din cauza amenintarii reprezentate de bombardierele rusesti active. Cel putin zece explozii puternice au fost auzite marti dimineata la Kiev, in timp ce Rusia, conform armatei ucrainene, a lansat mai multe rachete in directia…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00. Atacurile au vizat capitala Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii, precum si orasele Harkov, Liov…