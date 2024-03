Stiri pe aceeasi tema

- Un minor de 17 ani, reținut pentru TRAFIC DE DROGURI DE RISC: Ar fi comercializat și ar fi oferit cu titlu gratuit diferite cantitați de canabis, inclusiv unor minori (elevi), in proximitatea unitații de invațamant.VIDEO The post Un minor de 17 ani, reținut pentru TRAFIC DE DROGURI DE RISC: Ar fi comercializat…

- Un barbat din Prahova a fost reținut, astazi, de polițiști la capatul unei operațiuni de filaj incheiate in municipiul Buzau. In cele din urma, barbatul suspectat ca vindea substante psihoactive catre consumatori din judetul Prahova a fost retinut de procurorii DIICOT. Conform Agerpres, din cercetarile…

- Un șofer de 26 de ani a fost oprit de polițiști pentru ca avea viteza peste limita legala. Tanarul avea permisul suspendat pentru droguri, iar polițiștii i-au gasit substanțe interzise in mașina

- La data de 17.01.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de efectuare fara drept de operatiuni cu…

- La data de 15 ianuarie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Brasov, Politiei Municipiului Fagaras, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Brasov, au documentat activitatea infractionala…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de mare risc, dupa ce a intrat in atentia politistilor Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi – Serviciul Antidrog, celor de la Sectia 4 Rurala Miroslava din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi si procurorilor DIICOT…

- Presedintele Wydad Casablanca, Said Naciri, in varsta de 54 de ani, a fost retinut, vineri, in legatura cu un important caz de trafic de droguri, potrivit news.ro.Said Naciri (54 de ani) se confrunta cu mai multe acuzatii, printre care "falsificare de documente oficiale, posesie si distribuire de…

