Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca situatia de securitate de la Marea Neagra este ingrijoratoare, motiv pentru care NATO trebuie sa continue sa isi intareasca postura de descurajare si aparare, in special pe Flancul Estic, in mod unitar si coerent. "Situatia ingrijoratoare de securitate din Marea Neagra - despre care am discutat pe larg - ne-a dovedit ca trebuie sa ne mentinem vigilenta. Asadar, NATO trebuie sa continue sa isi intareasca postura de descurajare si aparare, in special pe Flancul Estic, in mod unitar si coerent, de la Marea Baltica la Marea Neagra. De aceea, am pledat…