- Statele Unite au declarat luni ca sunt gata sa revizuiasca sanctiunile impuse Iranului daca Teheranul respecta cu strictete acordul nuclear din 2015, inaintea discutiilor pe aceasta tema care vor incepe marti la Viena, transmite AFP. Departamentul de Stat american a confirmat trimiterea unui reprezentant…

- Statele Unite și alte țari occidentale duc un razboi psihologic impotriva Rusiei pentru a incerca sa submineze autoritatea președintelui Vladimir Putin și instituțiile statului, a declarat Andrei Ilitski, consilierul ministrului rus al Apararii, Serghei Shoigu. In comentariile sale preluate de mass-media…

- Washingtonul doreste sa-si consolideze relatiile cu India in domeniul securitatii, afirma seful Pentagonului la New Delhi Se profileaza o noua alianța interesanta la nivel internațional: SUA și India iși consolideaza relațiile New Delhi, 20 mar /Agerpres/ - Statele Unite doresc sa-si…

- ​Statele Unite au lovit în noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene în Siria, prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente împotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP. Descriind aceasta…

- Oficiali din cadrul Departamentului american al Apararii au declarat ca aproximativ o treime din membrii fortelor armate refuza sa fie vaccinati impotriva COVID-19, in pofida ratei ridicate de contaminare si a participarii lor la campania de vaccinare a populatiei, a informat ieri AFP, preluata de Agerpres.…

- Guvernul președintelui american Joe Biden a facut apel împotriva refuzului justiției britanice de a-l extrada pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a anunțat vineri Departamentul de Justiție al SUA, potrivit AFP.Apelul arata ca Joe Biden are intenția de a-l încerca pe Assange pentru…

- O nava rusa însarcinata cu punerea conductelor pentru finalizarea construcției controversatei conducte de gaz Nord Stream 2 între Rusia și Germania va fi supusa sancțiunii administrației SUA, a declarat luni Ministerul Economiei din Germania, potrivit AFP."Acesta este anunțul…