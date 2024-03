Stiri pe aceeasi tema

- Natiunile din G7 sunt pregatite sa raspunda cu noi sanctiuni severe, care ar putea include interzicerea zborurilor companiei Iran Air catre Europa, daca Iranul continua cu transferul de rachete balistice cu raza scurta in Rusia, a declarat vineri un inalt oficial american, citat de Reuters, scrie news.ro.…

- omentariile facute de Vladimir Putin asupra armelor nucleare, intr-un interviu difuzat marti de mass-media publice ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestor arme, a precizat miercuri Kremlinul, care a acuzat Washingtonul ca a scos din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Statele Unite nu au observat niciun semn care sa arate ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, da asigurari miercuri Casa Alba, reactionand in urma unor declaratii ale presedintelui rus Vladimir Putin in acest sens, relateaza AFP.”Noi n-am vazut niciun motiv sa ne ajustam propria…

- ”Daca Putin nu plateste pretul mortii si distrugerii pe care le raspandeste va continua”, avertizeaza intr-un comunicat presedintele american. Președintele rus „a crezut ca poate indoi cu ușurința voința și frange curajul unui popor liber. Ca poate invada o națiune suverana și ca lumea ii va intoarce…

- "Pot sa va confirm ca este vorba despre o capabilitate anti-satelit dezvoltata de Rusia", a spus Kirby, la o zi dupa ce congresmanul republican Michael Turner, presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, a emis un comunicat enigmatic in care face referire la o noua amenintare…

- Dupa ce secretarul american de stat adjunct Victoria Nuland a vizitat Ucraina, guvernul rus a acuzat Washingtonul ca provoaca Kievul sa continue razboiul, potrivit DPA, informeaza AGERPRES . Asta inseamna ca „americanii le provoaca mai multa durere ucrainenilor, ca americanii provoaca moartea mai multor…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 31 ianuarie, ca nu impartaseste temerile conform carora o eventuala realegere a republicanului Donald Trump ca presedinte al SUA ar slabi Alianta Nord-Atlantica, in timp ce aceasta depune eforturi pentru a oferi in continuare Ucrainei…

- Apararea antiaeriana rusa a doborat vineri zeci de drone ucrainene in Crimeea ocupata și in sudul Rusiei, au declarat oficialii, in timp ce Kievul iși continua strategia de a viza peninsula anexata de Moscova și a impinge razboiul de 22 de luni cu mult dincolo de granițele Ucrainei.