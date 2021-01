Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a postat miercuri seara pe twitter un mesaj de felicitare pentru noul președinte al SUA Joe Biden, la cateva minute dupa ce democratul a depus juramantul la Washington. ”Felicitari președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden si viitoarea vicepresedinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu pentru a depune juramantul, in prezenta fostilor presedinti Barack Obama, George W. Bush si Bill Clinton, dar in absenta lui Donald Trump, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021.…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021 "Este o noua…