- NATO este pregatita sa discute cu Rusia, dar nu va face compromisuri privind principiile sale fundamentale, printre care acela ca integritatea teritoriala a fiecarei tari din Europa trebuie sa fie respectata, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa incheierea reuniunii…

- Ambasada SUA din Romania a trolat Federația Rusa cu un mesaj in care amintește despre invaziile armatei ruse in Republica Moldova (1991-1992), Georgia (anii 1990 și 2008) și Crimeea (2014). Mesajul a fost postat in contextul discuțiilor tensionate de la Bruxelles intre NATO și Rusia provocate de acumularea…

- Secretarul de stat adjunct al SUA Wendy Sherman a discutat marti cu reprezentantii tarilor NATO despre convorbirile cu omologul sau rus de luni de la Geneva privitoare la Ucraina, reafirmand dorinta Washingtonului de a lucra "in stransa colaborare" cu aliatii sai, relateaza AFP. Negociatoarea-sefa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat ieri o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Agentia Reuters, potrivit Agerpres. ”Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…