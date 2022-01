VIDEO Statele Unite au decis ca familiile diplomaților americani să părăsească Kievul Executivul SUA a ordonat familiilor diplomatilor americani aflati la Kiev sa paraseasca Ucraina „din cauza amenintarii continue cu o operatiune militara rusa”, conform unui anunt facut duminica de Departamentul de Stat, informeaza AFP, citata de Agerpres. Personalul local si cel neesential pot parasi ambasada daca doresc, iar cetatenii americani care locuiesc in Ucraina „ar trebui sa ia in considerare acum” parasirea tarii cu zboruri comerciale sau alte mijloace de transport, se adauga in declaratia Departamentului de Stat al SUA. „Situatia de securitate, in special de-a lungul granitelor ucrainene,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

