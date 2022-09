VIDEO. Stadion lovit de trăsnet. Tribuna oficială, distrusă în incendiu Un incendiu a izbucnit la tribuna oficiala a Stadionului Municipal din Slobozia. Dupa finalizarea interventiei, specialistii au stabilit ca focul a pornit, cel mai probabil, din cauza unui trasnet. ISU Ialomita a anuntat, sambata, ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, produs la […] The post VIDEO. Stadion lovit de trasnet. Tribuna oficiala, distrusa in incendiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

