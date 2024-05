Stiri pe aceeasi tema

- Petronel se numara printre muncitorii care au murit in explozia din Italia. Patru persoane și-au pierdut viața, iar romanul a lasat in urma o soție indurerata și doi copii care au aflat de la școala ca au ramas orfani. In ziua in care a avut loc tragedia, barbatul și-a sunat soția.

- CRBL și Elena au ajuns la final de drum, deși nimeni nu se aștepta la asta. Divorțeaza pe cale amiabila, așa cum au anunțat, și promit sa ramana in relații bune de dragul timpului petrecut impreuna. Situația este cat se poate de serioasa, avand in vedere ca soția acestuia deja s-a mutat din casa, impreuna…

- Elena și CRBL nu mai formeaza un cuplu. Cei doi au facut anunțul in cursul zilei de joi, luand prin surprindere pe toata lumea. Dupa acest moment, profilurile celor doi au fost accesate de internauți, care au observat mai multe semne care prevesteau tristul anunț al desparțirii.

- Inca un divorț in lumea mondena autohtona! Vestea a fost aflata joi, 4 aprilie, și a produs o unda de șoc in randul apropiaților și al fanilor celor doi soți, mai ales ca erau cunoscuți drept unul dintre cele mai solide și fericite cupluri din showbiz. Cunoscutul artist CRBL și soția lui, Elena, se…

- Un barbat din satul Negrileasa, comuna Stulpicani a primit ordin de restricție pentru 5 zile, dupa ce și-a lovit soția și copilul. Cazul din aceasta familie este extrem de delicat, cei doi soți avand 8 copii.Vineri seara, la ora 20.30, lucratorii Poliției Orașului Frasin au fost sesizați direct de ...

- In anul școlar 2024-2025, anumiți elevi pot beneficia de o bursa in valoare de 1.000 de lei. Potrivit unui document transmis de Academia Romana catre inspectoratele școlare, sprijinul va fi acordat lunar, iar beneficiarii vor fi zece elevi cu rezultate deosebite. „Academia Romana lanseaza cel de-al…

- Probleme de sanatate in familia Ancai Serea! Soția lui Adi Sina a mers de urgența la spital cu unul dintre copii, dupa ce starea lui s-a agravat. Vedeta a mai trecut prin astfel de probleme și in ultima perioada. Iata cum se simte acum copilul ei, dupa o noapte intreaga petrecuta la camera de garda.

- Un interesant proiect cu impact asupra mediului a fost depus de directorul general ADID Timis, Lorenzo Barabas. Acesta se adreseaza de aceasta data scolarilor care pot influenta in mod pozitiv planeta. Asadar, peste 60.000 de copii din 287 de școli din Timișoara vor beneficia de sisteme de colectare…