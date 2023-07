VIDEO. Și-a gravat numele pe Colosseum. Riscă 5 ani de închisoare Un barbat filmat saptamana trecuta in timp ce isi grava numele pe un zid din amfiteatrul antic Colosseum din Roma este un turist care locuieste in Marea Britanie, a declarat politia italiana, relateaza BBC. Politistii au reusit sa-i identifice pe barbat si pe femeia cu care era cu ajutorul fotografiilor, dar nu au transmis numele […] The post VIDEO. Și-a gravat numele pe Colosseum. Risca 5 ani de inchisoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

