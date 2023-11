Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina, s-a nascut in anul 1846, in localitatea Silivria, in apropiere de Constantinopol. A trecut la cele veșnice in noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind inmormantat in ctitoria sa, din insula Eghina: Manastirea Sfanta Treime. Biserica Ortodoxa il praznuiește…

- Polițiștii de ordine publica din cadrul secțiilor de poliție din București vor primi in dotare dispozitive cu electroșocuri. Potrivit Europol, primele 20 de dispozitive cu electroșocuri au fost oferite spre folosința Direcției de Poliție a Municipiului București, urmand ca alte 20 de bucați sa fie furnizate…

- Din București și pana in pensiunile agroturistice din varf de munte, romanii se confrunta tot mai mult cu o problema careia cu greu i se gasește o rezolvare. Oamenii sunt tot mai disperați și cauta soluții, insa miracolele intarzie. Invazia ploșnițelor de pat, insecte care se hranesc cu sange și infesteaza…

- Un cutremur de magnitudinea 4,8 a avut loc luni in centrul Italiei, la nord de orasul Florenta, unde locuitori au iesit in strada, insa nu s-a soldat cu pagube sau victime, potrivit autoritatilor, relateaza AFP. #TerremotoIeri c'erano #sciechimiche come non si vedevano da molti giorni, caldo anomalo,…

- Update: Locatari din blocurile cuprinse de flacari i-au agresat pe pompieri, iar un barbat l-a lovit cu palmele pe purtatorul de cuvant al ISU Dolj. Oamenii le-au smuls pompierilor din maini furtunurile cu care urmau sa stinga incendiul. La fața locului au venit și polițiști. Locatarii ii acuza pe pompieri…

- Inundații devastatoare in Spania. Imagini incredibile la metroul din Madrid. Oamenii au fost sfatuiți sa ramana in case. Spania a fost lovita de inundații puternice, dupa ce a plouat in cateva ore mai mult decat in ultimele luni. Unul dintre cele mai afectate orașe a fost Madridul. In ultimele 12 ore…

- Oamenii pot vorbi cu „Iisus” prin intermediul Inteligenței Artificiale, in schimbul unui abonament de doar cațiva dolari pe luna. Inteligența artificiala permite oamenilor sa stea de vorba cu Iisus sau alte figuri biblice, inclusiv Fecioara Maria sau Iosif. Pentru un abonament de 2,99 dolari pe luna,…

- O strada din satul Spataru, din comuna Costești, județul Buzau este unica in Romania. Deși nu este asfaltata, sunt montate limitatoare de viteza, potrivit LiberinBuzau. Viceprimarul comunei susține ca nu primaria le-a montat. Oamenii vorbesc ca in zona locuiesc mai multe VIP-uri ale județului care au…