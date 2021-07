Stiri pe aceeasi tema

- Serialele ”The Crown”, ”Bridgerton”, ”Ted Lasso”, ”The Kominsky Method” si miniseria ”Mare of Easttown” se numara intre productiile nominalizate la editia de anul acesta a premiilor Primetime Emmy.

- Cedric the Entertainer, cunoscut din serialul de comedie „The Neighborhood”, va gazdui pentru CBS gala premiilor Primetime Emmy, care va avea loc pe 19 septembrie cu prezenta fizica limitata, arata News.ro. Pentru al doilea an consecutiv, companiile Hudlin Entertainment si Done+Dusted vor…

- Camere-capcana au capturat imagini cu un exemplar rar de pisica asiatica aurie in premiera in provincia Ratanakiri din nord-estul Cambodgiei, eveniment ce ofera sperante in cadrul demersurilor de conservare a acestei specii, informeaza Reuters marti. Pisica asiatica aurie este inclusa pe ''Lista…

- Actorul Jonny Lee Miller, care a devenit cunoscut pe plan international dupa ce a interpretat un personaj dependent de droguri, Sick Boy, in filmul "Trainspotting" din 1996, se va alatura distributiei serialului "The Crown", produs de Netflix, in care va juca rolul fostului prim-ministru britanic…

- Interesul pentru avioanele cu emisii zero care pot decola si ateriza ca elicopterele, dar care zboara ca avioanele, este in crestere, companiile aerospatiale cautand piete noi, in timp ce sunt presate sa contribuie la reducerea emisiilor de carbon ale industriei lor, prin intermediul vehiculelor care…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca a acordat o autorizatie de urgenta pentru utilizarea vaccinului chinezesc anti-COVID-19 produs de Sinopharm, relateaza Reuters. Vaccinul, unul dintre cele doua principale seruri chinezesti cu care au fost deja imunizate sute de milioane de persoane…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Prima etapa din anul curent a concursului „Loteria Fiscala”, care s-a desfașurat in perioada 01 ianuarie-31 martie, a luat sfarșit. Astfel, au fost desemnați 175 de caștigatori, care vor primi premii in valoare a cate 1 000 de lei. Lista caștigatorilor poate fi…

- Cea de-a 93-a gala a Premiilor Oscar are loc, in aceasta noapte, dupa ce a fost amanata cu doua luni din cauza pandemiei de COVID-19. Documentarul romanesc “Colectiv”, regizat de Alexander Nanau, a devenit primul film romanesc nominalizat la premiile Oscar, unde concureaza la categoriile ,,Cel mai bun…