- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca Romania este pregatita pentru perioade de ger, avand in depozite gaze la un nivel de 82,93%. „La cum a decurs iarna pana acum, dar chiar si in conditii mai grele, cu maxim 1-2 episoade de ger sau viscol pe luna, vom trece iarna doar cu gaz romanesc, din…

- ”Comandamentul energetic de iarna a fost convocat de urgenta, sub conducerea ministrului energiei, Sebastian Burduja, si a secretarului de stat Casian Nitulescu. Transelectrica, Transgaz si companiile din distributie au raportat situatia din teren si stadiul masurilor de interventie. Totodata, producatorii…

- Este alerta de vremea rea in aproape jumatate de țara. Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anuntat ca nu vom avea probleme in asigurarea consumului intern de gaz in aceasta iarna si a adaugat ca, in 2027, prin proiectul Neptun Deep, vor intra in sistem inca 10 miliarde de metri cubi. Ba mai mult, țara noastra va deveni exportator de energie, ceea ce…