Stiri pe aceeasi tema

- Andra spunea ca ”dupa rau vine bine”, iar in cazul lui Pepe se confirma acest lucru la doar cateva luni de la divorț. Cantarețul a fost surprins astazi sarutandu-se cu șatena Yasmine, dar relația pare sa se confirme din ce in ce mai mult. Acum el l-a imbrațișat, iar el i-a pus mana pe picior.

- Are 43 de ani, dar cariera de model a ajutat-o sa ramana in forma. Recent Sylvie Meis a facut senzație la plaja, alaturi de Niclas Castello, barbatul alaturi de care are o relație din anul 2020.

- Ionut Merkez, numit de fani si “Maluma de Romania”, iși surprinde admiratorii cu o colaborare inedita și lanseaza alaturi de Livia Pop „Pentru noi”, o piesa sensibila despre iubire, cu un vibe pozitiv, care te duce pe culmile fericirii. Așteptarile sunt mari, iar cei doi cantareți spera ca melodia va…

- Cei doi artiști și-au unit forțele și au gasit rețeta perfecta pentru piesa „Pentru noi”, un single fresh, cu versuri de dragoste, despre o poveste de iubire pura, ce doar in filme se mai poate intalni. Piesa este insoțita de un videoclip de imagine, regizat de Savesta Music, cu cei doi artiști in roluri…

- Cei doi artiști și-au unit forțele și au gasit rețeta perfecta pentru piesa „Pentru noi”, un single fresh, cu versuri de dragoste, despre o poveste de iubire pura, ce doar in filme se mai poate intalni. Piesa este insoțita de un videoclip de imagine, regizat de Savesta Music, cu cei doi artiști in roluri…

- Fostul iubit al Anei Mocanu și-a deschis ușa casei pentru echipa Antena Stars. In timp ce iși prezenta apartamentul de burcal, Rareș a vorbit deschis despre relația cu scantei pe care a avut-o cu fosta asistenta TV, dar a facut și cateva clarificari despre zvonurile ce o privesc pe Denisa Despa.

- Ana Maria Mocanu se confrunta cu probleme grave de sanatate, dupa ce a petrecut de Paște alaturi de familie și prieteni. Fosta prezentatoare TV le-a dezvaluit fanilor de pe Internet diagnosticul pus de medicii, dupa mai multe analize efectiate.

- Ana Maria Mocanu este mai hotarata ca niciodata sa iși gaseasca un iubit serios. Fosta asistenta TV a vorbit despre ce planuri are de viitor și despre cum ar trebui sa fie barbatul perfect.