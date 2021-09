​VIDEO Se inaugurează noul muzeu al artei cinematografice la Los Angeles. Cum arată proiectul și ce a spus Tom Hanks Un nou muzeu dedicat cinematografiei va fi inaugurat satpamâna viitoare, pe 30 septembrie, la Los Angeles. Muzeul fost creat la initiativa Academiei de Arte si Stiinte Cinematografice din SUA, forul care decerneaza premiile Oscar. Are o suprafata de 28.000 de metri patrati si este alcatuit din doua cladiri conectate prin poduri din sticla, oferind o priveliste panoramica înspre Hollywood Hills. În interior se afla si doua sali de cinema, dar și expoziții cu obiecte de recuzita din filme celebre.



Tom Hanks, membru în consiliul de administratie al Muzeului Academiei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tom Hanks si Anna Kendrick au salutat marti apropiata inaugurare a unui nou muzeu in Los Angeles dedicat cinematografiei, care reprezinta, potrivit celor doi actori, celebrarea unei forme de arta cu impact global, informeaza Reuters. Muzeul fost creat la initiativa Academiei de Arte si Stiinte Cinematografice,…

- Revista americana Time a publicat miercuri lista celor mai influente 100 de persoane din lume in 2021. Printre acestea, se numara prințul Harry si soția sa, Meghan, dar si cantareata Billy Eilish, regizoarea Chloe Zao si actorul Omar Sy, potrivit News.ro . Intocmita in fiecare an, lista Time 100 nu…

- Printul Harry si soția sa Meghan, dar si cântareata Billy Eilish, regizoarea Chloé Zao si actorul Omar Sy figureaza în topul revistei americane Time al celor mai influente 100 de persoane în 2021.Ducii de Sussex sunt laudati într-un text de bucatarul-sef spaniol…

- Aflat intr-o vizita electorala in Ontario, prim-ministrul canadian Justin Trudeau a fost atacat cu pietre de catre protestatari, in timp ce se intorcea la autobuz dupa ce a vizitat o fabrica de bere. In urma incidentului surprins intr-o filmare de martori, Justin Trudeau nu a fost ranit, relateaza …

- Regizoarea neozeelandeza Jane Campion, care a revenit cu un lungmetraj și la Festivalul Internațional de Film de la Veneția dupa o pauza de 12 ani, a declarat ca miscarea #MeToo seamana cu „sfârsitul apartheidului” pentru femei, informeaza Reuters. Jane Campion, care a prezentat…

- Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters.…

- Apreciata regizoare neozeelandeza Jane Campion, care a revenit pe marile ecrane dupa o pauza de 12 ani, le-a laudat pe colegele ei de breasla care au castigat o serie de premii importante in ultimul an si a spus ca miscarea MeToo seamana cu "sfarsitul apartheidului" pentru femei, informeaza Reuters.…

- Bezos, in varsta de 57 de ani, a decis sa renunțe la funcția de CEO Amazon. El va ramane președinte executiv și cel mai mare acționar al companiei, dar contul sau de Instagram arata ca are multe alte interese. Este un fan science-fiction și planuiește o plimbare in spațiu impreuna cu fratele sau, Mark,…