VIDEO. Scene revoltătoare într-o școală din Prahova. Elevii îi ridică fusta unei profesoare și mimează acte sexuale Situatie absolut revoltatoare petrecuta intr-o scoala din Prahova. O profesoara de engleza a fost umilita de elevi in timpul orei. Acestia i-au aratat semne obscene si chiar au mimat un act sexual. Mai mulți elevi ai unei școli din Pietriceaua, Prahova, s-au filmat in timp ce mimeaza acte sexuale cu profesoara de engleza, in timpul […] The post VIDEO. Scene revoltatoare intr-o școala din Prahova. Elevii ii ridica fusta unei profesoare și mimeaza acte sexuale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

