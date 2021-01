VIDEO Scena românească în doliu. O actriță de seamă a teatrului Odeon s-a stins din viață "Teatrul Odeon anunța cu regret trecerea in neființa a actriței Oana Ștefanescu. (...) Actrița a Teatrului Odeon de peste 30 de ani, a plecat dintre noi, lasand in urma amintirea unor roluri memorabile, dar mai ales imaginea unui om bun și discret, pana in ultima clipa a vieții sale." Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regretatei acti'e o pot face de luni dupa-amiaza, de la ora 15:00, la Biserica Balaneanu - Iancu Nou (Șoseaua Mihai Bravu 117-119). Miercuri dimineața, trupul neinsuflețit va fi transportat la Constanța, unde va avea loc inmormantarea. Nascuta pe 19 noiembrie 1960, Oana Ștefanescu… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

