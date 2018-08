Stiri pe aceeasi tema

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Dinamo nu reușește sa iși gaseasca constanța in joc in debutul acestui sezon, caștigand doar doua din cele cinci partide jucate in Liga 1. Ambele succese au venit pe teren propriu, așa ca in tabara “cainilor roșii” exista optimism inaintea primirii vizitei celor…

- Vedeta echipei FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, va fi noul capitan al catalanilor in sezonul 2018-2019 din La Liga, dupa plecarea lui Andres Iniesta in Japonia, in timp ce Sergio Busquets si Gerard Pique vor fi numerele 2 si 3 din echipa, a anuntat gruparea blaugrana.

- Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, le-a cerut șefilor un mijlocaș central, iar acesta ar putea veni de la Bayern Munchen. Ziarul catalan Sport anunța ca Barcelona are un acord verbal cu mijlocașul Arturo Vidal, de la Bayern Munchen. In varsta de 31 de ani, jucatorul chilian vrea sa plece de la…

- Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, este in cautarea unui mijlocaș, iar catalanii ar putea face un transfer spectaculos. Presa din Italia dezvaluie ca Eric Abidal, directorul sportiv al clubului, s-a intalnit in Los Angeles cu mijlocașul francez Paul Pogba, 25 de ani, legitimat la Manchester Untied.…

- Dupa ce i-a adus pe Langlet, Malcom și Arthur, Barcelona incepe sa renunțe la jucatorii care nu intra in planurile antrenorului Ernesto Valverde. Mundo Deportivo, ziarul de casa al Barcelonei, anunța ca formația catalana și Everton au ajuns la un acord de principiu pentru transferul fundașului stanga…

- In charterul spre Portland, echipa masculina a stat la business, in timp ce echipa feminina a avut locuri la economic. "Sa incetam cu criticile", cere managerul fetelor, Maria Teixidor. Cand s-a aflat cum au calatorit cele doua echipe ale Barcelonei spre Statele Unite, rețelele de socializare s-au incins,…

- Ernesto Valverde, antrenorul celor de la FC Barcelona, a anunțat pe cine va conta la turneul de pregatire pe care gruparea catalana il va efectua in Statele Unite. Tehnicianul spaniol a convocat 13 jucatori de la echipa B și alți 15 de la prima echipa, inclusiv cele doua transferturi din aceasta vara,…

- Thiago Alcantara do Nascimento, mijlocasul lui Bayern Munchen in varsta de 27 de ani, isi doreste sa se intoarca la FC Barcelona dupa cinci sezoane petrecute in Bundesliga. Mijlocasul este de parere ca desi gigantii din La Liga au obtinut semnatura lui Arthur (21 de ani),...