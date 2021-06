Salvatorii care au intervenit la inundațiile din Vrancea se cearta acum intre ei pe facebook. Salvamontiștii susțin intr-o postare pe facebook ca jandarmeria Vrancea iși aroga salvarea celor 12 muncitori blocați intre ape la Nereju, deși operațiunea a fost realizata de salvamontiști. „Postare jenanta a jandarmeriei Vrancea care se lauda cu acțiunea de salvare facuta […] The post VIDEO Salvamontiștii reproșeaza jandarmilor ca se lauda cu ce n-au facut la inudațiile din Vrancea. “Sunteți eroi la privit!” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .