VIDEO. Rusii au lansat un atac cu drone în regiunea Kiev, iar ucrainenii atacă portul din Sevastopolul Noi explozii in peninsula Crimeea, unde marina rusa susține ca a respins un atac cu drone in Sevastopol, in aceasta dimineata.In total, ar fi fost distruse trei drone, fiind activata aparararea antiaeriana. In urma exploziilor, mai multe cladiri din centrul orașului au fost avariate, dar nimeni nu a fost ranit. Totuși, autoritațile au suspendat transportul […] The post VIDEO. Rusii au lansat un atac cu drone in regiunea Kiev, iar ucrainenii ataca portul din Sevastopolul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

