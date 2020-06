Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 15 iunie se vor putea redeschide mallurile, fara restaurante și locuri de joaca, precum și afterschool-urile, gradinițele și școlile private, a anunțat, marți, de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis. Starea de alerta va fi prelungita, dar cu mai puține restricții. Avand in vedere…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța, in baza datelor INSP, inca 5 decese din cauza COVID-19. Toate cele 5 victime sufereau și de alte afecțiuni.„Informare de presa Sursa: INSP Deces 1335Barbat, 67 ani, județ Suceava.Data confirmare: 03.06.2020.Data deces:…

- Masura a fost luata pentru a se limita raspandirea coronavirusului și este valabila incepand de vineri pana la finalul starii de urgenta. Aceste persoane plasate in izolare nu vor fi autorizate sa iasa decat pentru a-si achizitiona produse alimentare, pentru ingrijiri medicale sau in alte „situatii…

- Starea de alerta este o masura de preventie instituita la nivel local sau national care se refera la punerea de indata in aplicare a planurilor de actiuni si masuri de prevenire, avertizare a populatiei, limitare si inlaturare a consecintelor in cazul unor situatii de urgenta.

- “Dupa 15 mai, putem sa ne mișcam in interiorul localitații in care avem treaba, dar sa nu exageram”, a subliniat președintele, care a adaugat ca nu va mai fi nevoie de Declarația pe propria raspundere. Iohannis a adaugat insa ca masurile de relaxare nu se aplica in zonele carantinate. Totodata, a menționat…

- Premierul nipon Shinzo Abe a anuntat prelungirea starii de urgenta pana la 31 mai, dupa ce responsabili guvernamentali au considerat prematura ridicarea urgentei sanitare, relateaza Reuters. "Voi...