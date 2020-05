Stiri pe aceeasi tema

- El a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu centrele de carantina, cum erau inaintea sosirii oamenilor care au stat acolo si cum arata dupa plecarea lor. „Au venit buluc peste municipalitate, asa cum au venit buluc peste toate municipalitatile din Romania. Noi, aici, am cautat sa ii primim omeneste,…

- In județul Satu Mare, astazi, 22 aprilie, se afla in carantina 267 persoane, iar in autoizolare la domiciliu 547 persoane. Pana in prezent, in Satu Mare s-au inregistrat 19 vindecari de coronavirus și 6 decese. Toate informațiile cu privire la persoanele depistate pozitiv, starea de sanatate și numarul…

- Scenele au fost surprinse pe o strada de langa Spitalul Județean Satu Mare. Scandalul a inceput in momentul in care politistii au inceput sa legitimeze mai multe persoane. Polițiștii le-au spus ca nu au voie in grupuri mai mari de trei persoane, moment in care indivizii au sarit la bataie. …

- Sunt 15 tineri curajoși și inimoși care au ales ca, in aceasta perioada complicata și cu multe riscuri, sa faca ceva mai mult decat sa se protejeze pe ei. Au ales sa ii protejeze pe toți brașovenii. De aceea ei intra in centrele de carantina și le asigura persoanelor aflate in carantina cele necesare.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunța faptul ca bucureștenii deja au inceput sa se mobilizeze pentru a-i ajuta pe cei aflați in carantina din cauza epidemiei de coronavirus. Firea arata ca Editura Litera a donat 500 de volume pentru oamenii aflați in carantina in centrele speciale ale Primariei…

- Confor unor informații, oamenii susțineau ca nu sunt bolnavi, și prin urmare nu ar avea motive sa stea in centru.La fața locului a fost ceruta intervenția Poliției care, conform procedurilor care vizeaza situații de scandal public, a deplasat și echipaje de mascați.In cele din urma, oamenii au fost…

- Epidemia de coronavirus Sars-2 nu trebuia sa provoace decât un episod medical scurt în China, care în plus se afla într-o perioada obișnuita de odihna, sarbatorile naționale ale Anului Nou Chinezesc. Dar, dupa mai bine de o luna de lupta drastica împotriva epidemiei, dupa…