Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca inscrierea profesorilor Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel in PSD, pe listele caruia vor candida la alegerile parlamentare, nu este in avantajul celor doi. "Cand am primit aceasta informatie nu am putut sa nu ma gandesc oare cum or sa stea domnul Rafila…

- Giovanni Carilli si Giampiero Nobili sunt singurii locuitori din Nortosce, un sat izolat din centrul Italiei, insa ei insista sa poarte masti in aer liber din respect reciproc, relateaza CNN. In Italia, mastile sunt obligatorii in spatii publice inchise si deschise, iar aceasta regula este respectata…

- Papa Francisc a evitat contactul apropiat cu credinciosii din Vatican, salutandu-i de la distanta cu prilejul audientei sale publice de miercuri si recomandandu-le prudenta pentru ''a pune capat pandemiei'', informeaza Agerpres, care citeaza AFP.''Va cer iertare pentru ca va salut de departe, dar cred…

- Papa Francisc, in varsta de 83 de ani, este ''supravegheat constant'' din punct de vedere medical, a dat asigurari mana sa dreapta, secretarul de stat Pietro Parolin, dupa ce suveranul pontif a avut o intalnire cu un cardinal testat ulterior pozitiv, informeaza AFP.Cardinalul filipinez Luis…

- Papa Francisc a fost vazut miercuri purtand masca si folosind dezinfectant pentru maini in timpul audientei sale publice saptamanale de la Vatican, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Suveranul pontif in varsta de 83 de ani - care nu este vazut in general cu echipament de protectie - a scos o masca…

- Suveranul pontif in varsta de 83 de ani - care nu este vazut in general cu echipament de protectie - a scos o masca in timp ce cobora dintr-o masina in fata Cortile San Damaso din Palatul Apostolic. Papa Francisc s-a aflat acolo pentru a sustine o audienta saptamanala, un eveniment obisnuit, pe care…

- Potrivit ghidului aprobat de Ministerul Sanatații, elevii care vor merge la școala vor fi obligați sa poarte masca atat la ore, cat și in pauze. De asemenea, accesul in scoli se face doar cu declaratia completata de parinti. „Cu acest contract, se spala pe maini”, spun reprezentanții parinților,…

- Mitropolitul a vorbit apoi si despre glasul la care trebuie sa ascultam, cel al lui Hristos, punctand totodata ca este bine sa purtam mastile de protectie. „Postul acesta este timp binecuvantat sa meditam la ceea ce Preasfanta Nascatoare la Nunta din Cana Galileii a spus, aratand spre Domnul Hristos,…