Stiri pe aceeasi tema

- Președinții Xi Jinping și Vladimir Putin au anunțat joi o „noua era” de parteneriat intre cei doi cei mai puternici rivali ai Statelor Unite, pe care le-au condamnat intr-o declarație comuna, scrie Reuters.

- Presupusul atac de vineri dimineața al Israelului asupra Iranului, dupa zile de ezitare, a fost de mica amploare și a parut calibrat pentru a reduce riscurile unui razboi major, chiar daca simplul fapt ca el a fost efectuat a spulberat tabuul atacurilor directe pe care Teheranul il incalcase primul,…

- Rusia ingreuneaza calatoriile in strainatate pentru unii oficiali din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat, au declarat noua surse pentru agenția Reuters, care noteaza ca aceasta masura vine pe fondul celei mai grave crize in relațiile Moscovei cu Occidentul…

- Kremlinul a dezmintit luni ca serviciile secrete ruse ar avea vreun rol in asa-numitul „sindrom Havana”, o serie de afectiuni bizare suferite de diplomati si spioni americani in lume si pe care nici Statele Unite nu au reusit sa le elucideze. Reactia Moscovei survine dupa ce un website rus anti-Kremlin…

- Apple Vision Pro se gasește momentan (oficial) doar in Statele Unite, insa acest lucru se va schimba curand, pentru ca Apple a promis ca va aduce setul sau de realitate mixta și in alte piețe pana la sfarșitul lui 2024. Intr-o vizita in China efectuata in aceasta saptamana, Tim Cook, CEO-ul companiei…

- Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat miercuri ca Rusia se pregateste pentru un „lung conflict cu Occidentul” si a cerut sporirea cheltuielilor militare si mai multa coordonare in domeniul apararii europene, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, intr-un interviu dat publicitatii…

- Dmitri Medvedev, un aliat al presedintelui rus Vladimir Putin, l-a numit vineri pe Joe Biden o "rusine" pentru America si a spus ca presedintele Statelor Unite nu are dreptul sa se compare cu Franklin D. Roosevelt, transmite Reuters.

- Dmitri Medvedev, un aliat al presedintelui rus, Vladimir Putin, l-a numit vineri pe Joe Biden o „rusine” pentru America si a spus ca presedintele Statelor Unite nu are dreptul sa se compare cu Franklin D. Roosevelt, relateaza Reuters.