Stiri pe aceeasi tema

- DOSAR… Accidentul a avut loc in jurul pranzului și a fost provocat de un barbat de 39 de ani, la volanul unui autoturism inmatriculat in Marea Britanie. Acesta nu s-a asigurat corespunzator la ieșirea dintr-o parcare și a lovit un pieton de 68 de ani. “Procedand la efectuarea de verificari, polițiștii…

- UPDATE 2: In urma verificarilor efectuate de catre politistii de la Rutiera s-a stabilit ca vinovat de producerea accidentului a fost tanarul de 19 ani, din Barlad. Asigurat la iesirea dintr-o parcare si a fost lovit de catre celalalt autoturism condus de un tanar de 24 de ani. «Procedand la efectuarea…

- AGLOMERAȚIE… Nervi, injuraturi și timp pierdut! Asta ii așteapta pe șoferii care ies din Vaslui și merg spre Barlad. Din cauza lucrarilor care se fac peste raul Vasluieț iți trebuie macar 40 de minute, ca sa traversezi aceasta zona. De exemplu, o ambulanța s-a chinuit vreo 20 de minute sa parcurga distanța…

- COMPETIȚIE… Au inceput inscrierile pentru cea de-a VI-a ediție a turneului de minifotbal “Select” Barlad. In acest an, competiția se va desfașura pe durata a doua weekend-uri, 24-26 mai respectiv 1-2 iunie. Pentru ediția din acest an, organizatorii au venit cu cateva noutați, turneul urmand sa fie structurat…

- DUREROS… O tragedie fara margini s-a petrecut noaptea trecuta pe DJ 243, in zona localitații Perieni, unde doua angajate ale complexului Lebada din Barlad, care se aflau intr-o mașina, au murit in urma unui accident rutier de grav. Bianca avea 24 de ani și era barmanița, iar colega sa de serviciu, Petronela,…

- FLACARI… Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, in cartierul Munteni din Barlad. O locuința a luat foc, iar flacarile s-au extins la o casa vecina. Pompierii sunt la fața locului și intervin pentru opri incendiul. Situația este cu atat mai grava cu cat alimentarea cu apa este intrerupta din…

- UPDATE 20.05: Batranul de 80 de ani, victima a incendiului de vegetație din propria curte este in stare grava la spital. A fost dus in sala de operații șI acum iI sunt prelucrate plagile arse. “In jurul orei 17,45 se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgențe un pacient de 80 de ani, din Barlad,…

- UPDATE: Hușenii nu au ramas indiferenți fața de strigatul de ajutor al familiei lui Andrei Petcu, astfel ca mulți sunt cei care, chiar de maine, au anunțat ca vor merge la Barlad, la Centrul de Transfuzii Sanguine, ca sa doneze sange, pentru Andrei. Un grup de localnici s-a mobilizat și pune la dipoziția…