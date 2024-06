Stiri pe aceeasi tema

- 50 de perchezitii au loc, joi, in judetele Brasov si Constanta si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar privind solicitari de decontare ilegala a peste 2,5 milioane de lei pentru gazduirea unor cetateni ucraineni. Este vizata, de asemenea, activitatea a noua institutii publice din Brasov, relateaza…

- Astazi, 30 mai 2024, in cadrul Casei de Cultura din comuna Cumpana, judetul Constanta are loc cea de a XVII a editie a Festivalului Concurs National de Folclor pentru Tineri Interpreti ldquo;Dor de Cant Romanesc". Primaria si Consiliul Local al comunei Cumpana, continua sa pastreze vie comoara de valori…

- Judecatorii au pronunțat o sentința record in cazul unui ieșean acuzat de trafic de persoane. In urma cu un deceniu, acesta a caștigat bani buni obligand mai multe tinere sa se prostitueze pentru el in Marea Britanie. Raspunderea penala pentru o parte a faptelor s-a prescris, dar tot va petrece aproape…

- ADVERSAR… Rugby Club Barlad a coborat pe locul 5 in Divizia Naționala de Seniori, dupa infrangerea suferita pe teren propriu cu CSM Constanța, 13-32. Sambata, rugbiștii barladeni au parte de un nou meci, in deplasare, cu CSM Galați. RC Barlad a suferit cea de-a doua infrangere stagionala in Divizia…

- REUȘITE… FC Unirea Dodești și Olimpia Stanilești au obținut victorii categorice in ultima etapa a turului din play-off-ul Ligii 5. Dodeștenii au invins pe Tanacu (5-0), iar Stanileștiul a caștigat duelul cu Gloria Manjești (4-1). Unirea Dodești a trecut repede peste eșecul usturator de la Huși și a…

- Scene cu polițiști demne de „Cascadorii rasului”, pe o plaja din Constanța. Agenții de la Poliția Locala au fost filmați dupa ce au ramas impotmoliți cu mașina pe plaja inundata in urma ploilor. In incercarea de a scoate mașina din nisip, un polițist iși trage deasupra pantofilor doi saci de gunoi,…

- SUCCES… Comstar Vaslui continua parcursul fara infrangere in Liga 4. In etapa de duminica, vasluienii au invins cu 5-1 (0-0) pe Flacara Muntenii de Sus și s-au distanțat la 11 puncte in fruntea clasamentului. Prima repriza a fost relativ echilibrata, cu un plus de posesie pentru vasluieni, care au și…

- Un microbuz și o mașina s-au ciocnit in Techirghiol, in județul Constanța, fiind activat Planul roșu de intervenție. 15 copii sunt evaluați la fața locului. Reprezentantii Inspectoratului de Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca, au activat Planul rosu de interventie, miercuri la 12.04, dupa ce…