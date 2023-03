Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev i-a raspuns, miercuri, președintelui american Joe Biden care a cerut in discursul susținut la Varșovia ca Rusia sa iși retraga trupele din Ucraina. Medvedev, unul dintre cei mai apropiați oameni de Vladimir Putin i-a trasmis ca fara o victorie in Ucraina, „Rusia…

- Presedintele SUA Joe Biden a susținut un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina. In antiteza cu discursul liderului rus Vladimir Putin, discursul sefului Casei Albe a subliniat idealurile de libertate si democratie. Joe Biden a salutat rezistenta poporului…

- Procurorul general al Rusiei i-a spus in fața lui Vladimir Putin ca peste 9.000 de ruși au fost mobilizați și trimiși ilegal in razboiul din Ucraina, adaugand ca exista probleme și cu plata soldaților de pe front. Procurorul general al Rusiei, Igor Krasnov, i-a spus lui Vladimir Putin intr-o intalnire…

- Vladimir Putin a ordonat incetarea focului pentru doua zile și a cerut un armistițiu și parții ucrainene. Kievul refuza, spunand ca liderul rus vrea sa ii atraga pe ucraineni intr-o capcana: „O ipocrizie”. Agenția rusa de presa RIA scrie ca Vladimir Putin i-a cerut ministrului rus al apararii, Serghei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor „filme documentare” despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina. Intr-un document publicat pe site-ul Kremlinului se subliniaza ca „Ministerul Culturii trebuie sa inainteze…

- Vladimir Putin l-a „felicitat calduros” pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar a transmis urari și liderilor din Ungaria, Brazilia, India, China, Cuba, Serbia și Siria, a anunțat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Primul pe lista lui Putin a fost președintele Turciei, cu care Rusia are…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca acesta trebuie sa tina cont de ceea ce Moscova numeste ”noua realitate”, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis ca propunerile de a pune capat…