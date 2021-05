PSD a organizat, marți, un protest in fața cabinetului lui Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților, acuzand ca actuala coaliție de la putere nu vrea sa voteze pentru constituirea comisiei de ancheta privind statistica deceselor provocate de COVID-19. Deputații PSD s-au așezat cu pancarte negre inscripționate cu mesajele ”Vinovații sa plateasca”, ”Nu ascundeți morții” in fața […] The post VIDEO / PSD protestat in fața ușii lui Ludovic Orban. Cum a reacționat șeful Camerei Deputaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .