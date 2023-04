Stiri pe aceeasi tema

- Un interlop din județul Buzau a strans o avere impresionanta de pe urma mai multor tinere pe care le-a forțat sa se prostitueze peste hotare. Acesta a fost arestat, impreuna cu alți patru complici, intre care și concubina lui.

- Articolul VIDEO Autostrada Moldovei, la etapa de asfaltare. Stratul de bitum acopera deja trei kilometri, intre Ramnicu Sarat și Mandrești Munteni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Au fost asfaltați primii trei kilometri din Autostrada Moldovei, pe tronsonul cuprins intre Ramnicu Sarat și Mandrești…

- Articolul Accident teribil soldat cu doi raniți, pe DN2 E85, la Potarnichești. Acul vitezometrului a ramas blocat la 160 de km/ora se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Patru tineri din Ramnicu Sarat au scapat miraculos in urma unui grav accident petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe…

- Articolul Strada Jitia din Ramnicu Sarat, inclusa in lista de investiții a municipiului. Lucrarile de asfaltare vor fi executate anul acesta se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Modernizarea strazilor și a rețelei de alimentare cu apa reprezinta o prioritate pentru autoritațile locale din municipiul…

- Maria Georgiana a cucerit Internetul cu ocupația ei, dar și cu banii caștigați exclusiv din OnlyFans. Tanara din Iași și-a strans o adevarata avere din fotografii și conținut destinat adulților, iar suma ajunge la aproape 1 milion de euro.

- Articolul Camion de mare tonaj, rasturnat pe DN2E85, in afara parții carosabile. Traficul, restricționat temporar la intrare in satul Oreavu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Trafic este restricționat la aceasta ora pe DN2E85, in localitatea Oreavu, de langa municipiul Ramnicu Sarat, dupa ce…

- Articolul VIDEO Viscolul ține inchis un drum național din Buzau. Efectele urgiei, filmate dintr-un utilaj de deszapezire se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Doua sectoare de drum national din judetele Buzau si Vrancea sunt inchise luni dimineata din cauza viscolului. Cea mai afectata zona din…