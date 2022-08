NASA a anuntat ca amana lansarea mega-rachetei. Inginerii de la NASA au depistat probleme tehnice inainte de decolarea Space Launch System (SLS) catre Luna. Principala problema pare sa fie la unul dintre motoarele mari pentru a-l aduce la temperatura normala de functionare, relateaza News.ro. „La minutul -40 numaratoarea inversa a fost oprita. Inca nu s-a […] The post VIDEO. Probleme tehnice la lansarea spre luna a celei mai puternice rachete de pana acum. NASA a oprit numaratoarea inversa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .