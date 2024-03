Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de stiri afiliata ISIS – Amaq a publicat o filmare explicita care pretinde ca infatiseaza atacul de la vineri de la o sala de concerte din suburbiile Moscovei, inregistrata de unul dintre atacatori, sugerand ca autorii au avut o legatura directa cu ISIS pentru a putea transmite videoclipul,…

- Un barbat din California a descris ce a simțit in timpul zborului Alaska Airlines atunci cand se afla la doar cațiva centimetri de o gaura in avion care a aparut atunci cand o ușa nefolosita a zburat in mijlocul cursei. Cuong Tran a declarat pentru BBC ca centura de siguranța l-a salvat in timp ce […]…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri la un exercițiu militar care a inclus folosirea unui nou model de tanc, pe fondul unui context de securitate sensibil in estul Asiei. Kim a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul exercitiilor. Coreea de Nord este un stat totalitar, condus…

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a participat miercuri la un exercițiu militar care a inclus folosirea unui nou model de tanc, pe fondul unui context de securitate sensibil in estul Asiei. Kim a condus un „nou tip de tanc de lupta” in timpul exercitiilor. Coreea de Nord este un stat totalitar, condus…

- O propunere legislativa vizeaza modificarea Legii pensiilor militare de stat (Legea nr. 223/2015) prin care sunt eliminate pensiile de serviciu pentru militarii, politistii, jandarmii si functionarii publici cu statut special condamnati penal pentru infractiuni de coruptie sau de serviciu. „Este imoral…

- Douasprezece perchezitii au loc, luni, in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…

- Maratonistul Ilie Rosu, in varsta de 64 de ani, a murit miercuri, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga la Maratonul Unirii, la Focsani. Maratonistul a pornit in cursa la ora 09:30, din Piata Unirii, din Focsani, alaturi de alti 14 colegi, dar la scurt tip, pe strada Unirea Principatelor, a…