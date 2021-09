Iarna pare grabita și aduce deja prima ninsoare. Pe Transfagarașan in acesta dimineața era deja așternut un strat de zapada. Direcția de Drumuri și Poduri Brașov anunța ca, marți dimineața, drumarii de la Districtul Balea au intervenit cu material antiderapant in zona Balea Lac, din județul Sibiu, pentru a asigura condiții sigure de trafic. DRDP […] The post VIDEO Prima zapada pe anul acesta, in Romania. Șoferilor li se cere prudența appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .