Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a dat vineri, 17 martie, unda verde aderarii Finlandei la NATO, supunand votului Parlamentului turc ratificarea cererii de aderare la Alianta Nord-Atlantica a Helsinki, relateaza AFP. ”Am decis sa incepem procesul de aderare al Finlandei la NATO in Parlamentul nostru”, a mai anuntat in urma unei reuniuni, la Ankara, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto. #BREAKING : Turkiye decides to begin Finland’s NATO accession process at its parliament as country fulfills its pledges from Madrid summit – President Erdogan pic.twitter.com/EFEoAzKgmI — TRT World…