- Presedintele Klaus Iohannis a facut duminica o vizita la Call Center DSP Bucuresti, la Arena Nationala. El s-a declarat mulțumit de de activitatea voluntarilor și a precizat ca DSP-urile au fost complet depașite la inceputul pandemiei, din cauza lipsei de personal.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca politicienii nu vor fi vaccinați cu prima tranșa de vaccin anti-COVID-19 care va ajunge in Romania. Iohannis a precizat, duminica, dupa o vizita la call-centerul DSP București de la Arena Naționala, ca vaccinarea in masa va incepe abia in primavara, in Romania.…

