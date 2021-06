VIDEO Premieră în SUA: O dronă realimentează în zbor un avion de luptă Marina americana a utilizat in premiera un aparat fara pilot al Boeing, MQ-25 T1, pentru a realimenta in zbor un avion de lupta, a anuntat luni constructorul american, citat de AFP. Cu prilejul unui zbor test de pe 4 iunie, drona a transferat carburant unui avion F/A-18 Super Hornet, "demonstrand capacitatea MQ-25 Stingray de a-si efectua misiunea sa principala de realimentare in zbor", a precizat grupul intr-un comunicat. Acest tip de drona a efectuat deja 25 de zboruri test, care au evaluat atat aerodinamica avionului, cat si sistemul de realimentare in zbor, scrie Agerpres.ro. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

