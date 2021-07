VIDEO Pompierii și scafandrii caută un adolescent dispărut în Dunăre Un baiat de 15 de ani, ce se afla la scaldat, a intrat in Dunare și nu a mai ieșit. Prietenii care il insoțeau au cerut disperați ajutor la 112. La aceasta ora, pompierii și scafandri il cauta pe copil. Baiatul a fost vazut cand intra in Dunare și pentru ca nu a mai ieșit, […] The post VIDEO Pompierii și scafandrii cauta un adolescent disparut in Dunare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au inceput, marti dupa-amiaza, cautarea unui baiat, in varsta de 15 ani, care a fost dat disparut dupa ce a incercat sa se scalde in Dunare. Baiatul a fost vazut pe raza localitatii Nufaru de o persoana care a sunat la numarul unic…

- O mașina in care se aflau trei barbați a cazut in noaptea de vineri spre sambata in Bratul Borcea al Dunarii. Unul singur a reușit sa iasa din autoturism și sa se salveze. Ceilalți doi nu au mai ieșit la suprafața. Pompierii din Ialomița ii cauta. Potrivit ISU Ialomita, in jurul orei 3.35, pompierii…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu care a eliberat un nor uriaș de fum negru, s-a produs luni dupa-amiaza in Londra, langa stația de metrou Elephant and Castle din sudul metropolei, transmite SkyNews. Pompierii londonezi au anunțat ca trei spații comerciale din zona au ars complet, ca și patru…

- Un tanar de 18 ani si mama acestuia, cadru didactic, au fost gasiti morti in apartamentul in care locuiau din Constanța. Potrivit anchetatorilor, cei doi locuiau intr-un apartament aflat intr-un bloc de pe strada Badea Carțan din municipiu, trupurile fiind descoperite in urma unui apel la 112. O femeie…

- Doua surori de 11 și 12 ani sunt cautate de zeci de persoane dupa ce au disparut in Dunare, in preajma localitații tulcene Isaccea. La fața locului acționeaza scafandrii, dar și echipajul aerian de la SMURD Galați, informeaza Digi 24. Potrivit ISU Tulcea, apelul de urgența la 112 a fost inregistrat…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la un bloc cu trei etaje plus mansarda din localitatea Popesti-Leordeni, din judetul Ilfov. Flacarile au cuprins mansarda blocului situat pe strada Raiciu Laurentiu din Popesti-Leordeni. Incendiul se manifesta cu flacara si degajare mare de fum dens la nivelul…

- Un barbat din Republica Moldova, bolnav de COVID, a fost gasit decedat intr-un apartament din municipiul Galati, Moldoveanul in varsta de 49 de ani a refuzat sa se interneze in spital, desi stia ca este infectat. Pompierii au spart usa apartamentului si au gasit cadavrul barbatului din Republica Moldova.…

- Un submarin militar indonezian a disparut, miercuri, in Marea Bali, in cursul unui exercitiu, afirma oficiali de la Jakarta citati de postul Sky News Submarinul KRI Nanggala-402, de fabricatie germana, efectua un exercițiu militar cu torpile la nord de insula Bali in momentul in care a disparut de pe…