VIDEO | Polițiști de la Serviciul Economic, investigații în beci! POVEȘTI DE ADORMIT INFRACTORII… Intr-o frumoasa zi de toamna, 27 noiembrie 2021, la poarta unui cetațean din comuna Padureni, sosește o mașina de serviciu de la IPJ Vaslui. Era ora 9 dimineața și a inceput misiunea. Trei polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au coborat din autoturism și au demarat in tromba […] Articolul VIDEO | Polițiști de la Serviciul Economic, investigații in beci! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CERCETARI… Un scandal de proportii a avut loc la o discoteca din comuna Vulturesti. Doua tabere au vrut sa-si demonstreze suprematia si s-au luat la bataie. La un moment dat, in confruntare s-au folosit si arme albe. Martorii povestesc ca unul dintre combatanti a pus mana pe o maceta, altul a folosit…

- CA LA RASCOALA… Un scandal de proporții a avut loc noaptea trecuta la o discoteca din comuna Vulturești. Doua tabere au ținut sa-și demonstreze supremația și s-au luat la bataie. La un moment dat, in confruntare, s-au folosit și arme albe. Martorii povestesc ca unul dintre combatanți a pus mana pe o…

- URMARI… Martorii din Padureni ai cumplitului accident de sambata dimineața, in care au fost victime cinci tineri din municipiul Huși, povestesc cu inimile stranse momentul in care, speriați de zgomotul accidentului, au ieșit din case și au mers la locul tragediei. Ceea ce au vazut i-a cutremurat: unul…

- UPDATE: ZI NEFASTA… Cei cinci tineri, victime ale accidentului de la Padureni (n.r. inițial s-a spus ca evenimentul s-a produs la Valeni, localitate din comuna Padureni) sunt din Huși! Toți sunt elevi sau studenți deosebiți, care insa, intr-o clipa nefasta, au vazut moartea cu ochii. Veneau de la un…

- PLAN… Consiliul Local Vaslui a aprobat, ieri, Strategia de Tineret a Municipiului Vaslui cu orizontul de timp 2023-2030. Documentul a fost la un pas de a fi respins, dupa ce trei comisii de specialitate (Urbanism, Programe și Buget-Finanțe) au dat aviz nefavorabil. Strategia de tineret a fost aprobata…

- CONTROVERSA… In urma cu cateva zile, cand s-a publicat lista cu școlile propuse pentru a beneficia de programul „Masa calda”, unii s-au aratat incantați de faptul ca la Vaslui, in 2024, cel puțin pe hartie, beneficiare vor fi 27 de unitați de invațamant. O simpla privire asupra modului in care se reușește…

- METEHNE VECHI… Razbunare de cea mai joasa speța, zilele trecute, in comuna Padureni, acolo unde angajații primariei pur și simplu nu au putut trece peste un mesaj inofensiv al unui fiu al satului. Un barbat a fost batut crunt chiar de polițiști, pana s-a scapat pe el și a ajuns la spital cu ambulanța.…

- CONTROVERSA… Indivizii din comuna Padureni, care, in septembrie anul trecut, au sechestrat un licean și, ore in șir, l-au batut, l-au umilit și, daca nu ar fi fost opriți la timp, erau pregatiți sa ii stalceasca degetele cu un ciocan, și-au aflat pedeapsa. Instanța Judecatoriei Huși s-a pronunțat in…