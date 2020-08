Stiri pe aceeasi tema

- "Bai, te rog frumos, uita-te bine la mine, tu ești Vela, eu sunt Gongoi! Intreaba-ma pe mine, trimite un reprezentant al tau sa ma intrebe pe mine de grupul asta impotriva clanurilor. Ba tu ești..., ești ministru ...? Ba, tu pe toate gunoaiele din Romania le faci clanuri? Bai Vela, inseamna ca tu…

- Marcel Vela a anunțat marți proiectul unei Ordonanțe de Urgența prin care este pusa in dezbatere publica proiectul inființarii Poliției Animalelor. Ministrul de Interne a prezentat principalele prevederi.

- Incident grav in comuna Vacarești (Dambovița): un polițist a fost taiat intr-o zona a corpului și alt polițist a ramas fara cateva degete, dupa ce au fost atacați cu coasa, potrivit Antena 3. Polițiștii și-au impușcat agresorii, a mai transmis sursa citata.Citește și: Adrian Nastase: Liviu…

- Ministrul de interne, Marcel Vela, a declarat, marti, in contextul morții lui Emi Pian, ca toate retelele de interlopi sunt monitorizate, iar cel care este banuit ca a comis crima este sub paza, potrivit Romania TV."Este foarte grav si, asa cum ati vazut, seful Politiei Capitalei si cel de la SIAS si…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, marti, la Romania TV, ca cazul mortii interlopului Florin Mototolea, zis “Emi Pian”, este un incident “foarte grav si a dat asigurari ca toate retelele de interlopi sunt monitorizate. “Este foarte grav si, asa cum ati vazut, seful Politiei Capitalei si…

- Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, marti, la Romania TV, ca cazul mortii interlopului Florin Mototolea, zis "Emi Pian", este un incident "foarte grav si a dat asigurari ca toate retelele de interlopi sunt monitorizate. "Este foarte grav si, asa cum ati vazut, seful Politiei Capitalei si…

- "Este foarte grav si asa cum ati vazut seful Politiei Capitalei si cel de la SIAS au anuntat ca totul este sub control. Toate retelele de interlopi sunt monitorizate si vor avea in fortele MAI o forta care sa le neutralizeze", a declarat Marcel Vela, in direct, la Romania TV. Ministrul de…